РИАМО - 11 сен. Жилой дом на 144 квартиры в составе столичного ЖК «Андерсен» ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Строительство собирались закончить еще в декабре 2017 года, однако в связи с некачественной работой генерального подрядчика и с возникшими вопросами по документации объект не был достроен в намеченную дату.

«Москомстройинвест взял на особый контроль деятельность застройщика по возведению жилого комплекса, в частности корпуса №55. В этом корпусе граждане заключили 141 договор долевого участия», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что в начале сентября во время межведомственной комиссии, которая регулярно проводится в комитете для анализа и контроля инвестпроектов, рассматривался данный объект.

В связи с отставанием по графикам строительства, застройщику неоднократно выдавались соответствующие предостережения. Комитет направил в прокуратуру обращение с целью взять на особый контроль деятельность застройщика ЖК - ЗАО «ДЕСНА ЛЭНД».

«Благодаря межведомственному взаимодействию восстановлены права дольщиков», - добавила Пятова.