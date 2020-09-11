РИАМО - 11 сен. Осенью любители грибов могут купить лисички, опята, маслята, подосиновики, подберезовики, белые грибы и волнушки на подмосковных рынках, ярмарках и в магазинах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Во многих супермаркетах и сетевых магазинах грибы продают в вакуумных упаковках или контейнерах с заводскими этикетками. На них уже указаны место и время сбора.

«Если говорить о стихийных точках продажи, сезонных придорожных прилавках – это все несанкционированная торговля и лучше обходить ее стороной. Брать грибы с рук опасно, так как место сбора неизвестно. Грибы обладают повышенной способностью накапливать радионуклиды, тяжелые металлы, поэтому, если они росли в близи дорог, аэропортов, промышленных предприятий, могут содержать в себе вредные вещества», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что перед попаданием на прилавок грибы должны пройти лабораторный контроль качества. Они должны соответствовать санитарным нормам.

На рынках и ярмарках зачастую грибы продаются россыпью. Есть возможность их потрогать, понюхать, осмотреть. При возникновении сомнений в качестве товара можно попросить у продавца ветеринарное заключение.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, опята будут стоить 400-700 рублей за килограмм, лисички – 250-350 рублей за килограмм, а цена белых грибов за килограмм начинается от одной тысячи рублей.