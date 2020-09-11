РИАМО - 11 сен. Эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьев считает, что новые смарт-часы ОРРО Watch от молодого бренда на рынке не будут пользоваться популярностью в России, так как на них завышена цена, сообщает Nation News.

«Стоимость новых часов достигает 30 тысяч рублей, здесь промах с ценой. ОРРО — это молодой бренд для рынка смарт-часов. Компания Samsung может себе позволить продавать часы за примерно такую стоимость и их будут покупать в силу того, что к этому уже привыкли. ОРРО немного себя переоценил», — сказал Соловьев.

Он отметил, что ОРРО – это хорошие часы, но на рынке есть другие примеры с более низкой стоимостью.

Эксперт добавил, что почти по всем параметрам новые часы идентичны Apple Watch, разница только в деталях по функциональности, а по автономности использования часы ОРРО опережают Apple.

Специалист отметил, что, хотя Apple Watch не являются эталоном, они хорошо продаются только потому, что многие пользуются iPhone.

В России многие предпочитают смарт-браслеты из-за их привлекательной цены.

«У любых смарт-часов достаточно узкий сегмент — это люди, которые готовы заплатить больше, те, кто эстетствует определенным образом, и те, кто вкусил удовольствие от пользования продолжения экрана телефона, перенесенного на запястье», — рассказал эксперт.

По его мнению, те люди, которые раньше не носили смарт-часы, не купят ОРРО Watch по цене нового телефона.

Компания ОРРО популярна в Китае, но до мировой узнаваемости бренд пока не дотягивает. Соловьев считает, что больший успех у часов был, если бы они вышли на два года позже.​