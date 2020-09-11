РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. В подмосковной Балашихе в День города ограничат движение по ряду улиц, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Движение транспорта во время празднования Дня города в Балашихе 12 сентября временно ограничат. С 9:00 до 13:00 в центре города будет перекрыт участок проспекта Ленина между улицами Советской и Живописной», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в микрорайоне Железнодорожный с 09:00 до 23:00 движение перекроют на улице Новой от пересечения с улицей Пролетарской до пересечения с улицей 60 лет Октября и Комсомольского проезда. С 9:00 до 23:00 ограничат движение автотранспорта от дома №27 по улице Пролетарской до перекрестка с улицей Пионерской, а с 13:00 до 23:00 перекроют участок на улице Пролетарской от пересечения с улицей Новой до пересечения с улицей Автозаводской.

День города в Балашихе отметят 12 сентября, ей исполняется 190 лет.