РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 сен. Спортсменка из Котельников заняла второе место в лично-командном первенстве России по выездке, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сегодня в лично-командном первенстве России по выездке спортсменка МАУ СШОР «Белка» Ульева Владислава из Котельников заняла 2 место, совсем немного уступив спортсменке из Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

Всего на старт вышли 29 лучших спортивных российских пар. А в командном зачете первое место заняла команда Московской области, в состав которой входила Ульева.

«Спортивная школа поздравляет всадника, ее лошадь Дейдрим и тренера Наталью Мазур с отличным результатом и желает им дальнейших успехов», - заключается в материале.