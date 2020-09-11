РИАМО - 11 сен. В Региональной географической информационной системе Московской области (РГИС) появится новый слой, где будут отображаться планируемые для передачи многодетным семьям региона земельные участки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Данный инфоресурс поможет предотвратить формирование социальных участков вблизи объектов, соседство с которыми нежелательно для семей, а ведомствам - планировать комплексное развитие территории и размещение крупных объектов.
По ее словам, создание слоя позволит избежать такого вредного соседства. На карту нанесут все формируемые или сформированные и планируемые к выдаче семьям с тремя и более детьми земельные участки.
Данный слой ведомства смогут использовать для планирования своих объектов с учетом интересов многодетных семей, а муниципальные образования и министерство имущественных отношений будут подбирать участки для последующей передачи многодетным семьям.
«Подбор земельных участков для многодетных семей и их оформление - нелегкий и долгий процесс и необходимо сделать так, чтобы данная процедура происходила без помех и накладок», - заметила Адигамова.
Обеспечение земельными участками многодетных семей - одно из важнейших направлений работы администраций городских округов Подмосковья. Чтобы оказать помощь муниципалитетам, имеющим дефицит земель, Минмособлимущество совместно с ГКУ МО «ЦСРЗИК МО» осуществляет подбор и передачу земельных участков из областной собственности в муниципальную для дальнейшего обеспечения многодетных семей.
В 2020 году из собственности Московской области переданы более 368 гектаров земли, которые впоследствии будут переданы более 2,7 тысячи многодетным семьям региона.
С начала действия областного закона о бесплатном обеспечении землей многодетных семей земельные участки получили 27 364 семьи региона.
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