РИАМО - 11 сен. В Региональной географической информационной системе Московской области (РГИС) появится новый слой, где будут отображаться планируемые для передачи многодетным семьям региона земельные участки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Данный инфоресурс поможет предотвратить формирование социальных участков вблизи объектов, соседство с которыми нежелательно для семей, а ведомствам - планировать комплексное развитие территории и размещение крупных объектов.

«Работа по созданию нового сервиса очень актуальна. Несколько раз мы сталкивались с такими ситуациями, когда был подобран участок земли, способный обеспечить несколько сотен многодетных семей землей, но выяснялось, что по соседству с ним будет строиться крупный объект, способный нарушить комфорт граждан», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, создание слоя позволит избежать такого вредного соседства. На карту нанесут все формируемые или сформированные и планируемые к выдаче семьям с тремя и более детьми земельные участки.

Данный слой ведомства смогут использовать для планирования своих объектов с учетом интересов многодетных семей, а муниципальные образования и министерство имущественных отношений будут подбирать участки для последующей передачи многодетным семьям.

«Подбор земельных участков для многодетных семей и их оформление - нелегкий и долгий процесс и необходимо сделать так, чтобы данная процедура происходила без помех и накладок», - заметила Адигамова.

Обеспечение земельными участками многодетных семей - одно из важнейших направлений работы администраций городских округов Подмосковья. Чтобы оказать помощь муниципалитетам, имеющим дефицит земель, Минмособлимущество совместно с ГКУ МО «ЦСРЗИК МО» осуществляет подбор и передачу земельных участков из областной собственности в муниципальную для дальнейшего обеспечения многодетных семей.

В 2020 году из собственности Московской области переданы более 368 гектаров земли, которые впоследствии будут переданы более 2,7 тысячи многодетным семьям региона.

С начала действия областного закона о бесплатном обеспечении землей многодетных семей земельные участки получили 27 364 семьи региона.