РИАМО - 11 сен. В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра почти на весь день 13 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о сильном ветре в городе действует с 04:00 до 22:00 13 сентября, а в области — с 04:00 13 сентября до 00:00 14 сентября.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Курской и Воронежской областей Центрального федерального округа.

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров с секунду, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.