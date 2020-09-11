РИАМО - 11 сен. Число транспортных средств в Подмосковье выросло с 1 по 10 сентября на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на дорогах региона зафиксировано более 25 миллионов автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вместе с тем в период с 1 по 10 августа 2020 года по дорогам проехали на 5% меньше транспортных средств, чем в прошлом году, – более 24 миллионов.

«Самый загруженный день в начале сентября пришелся на пятницу, 4 сентября, – более 2,6 миллиона автомобилей, из-за дачных поездок. В прошлом году самый загруженным днем стало воскресенье, 6 сентября, – свыше 2,5 миллиона транспортных средств», – уточняется в сообщении.

Увеличение количества машин на дорогах Подмосковья объясняется, в первую очередь, началом учебного года в школах и университетах. Кроме того, трафик возрос из-за отмены удаленной работы в некоторых фирмах.

За 10 дней сентября примерно миллион машин проехали по дорогам городского округа Подольск, около 960 тысяч – в Раменском округе и свыше 900 тысяч автомобилей проехали по территории Балашихи. Самыми загруженными стали Каширское шоссе, где проехали порядка 690 тысяч автомобилей, Егорьевское шоссе (более 505 тысяч авто) и дорога Москва – Жуковский (примерно 536 тысяч машин).