РИАМО - 11 сен. В столице увеличили разрешенную скорость до 80 километров в час на участке Варшавского шоссе за МКАД до Молодцовского проезда, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Нововведение произошло по просьбам москвичей.

«Движение даже на такой скорости здесь безопасно - встречные потоки разделены отбойниками, а пешеходные переходы только регулируемые или подземные», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Ранее разрешенная скорость на данном участке составляла 60 километров в час.