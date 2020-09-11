РИАМО - 11 сен. Следственный комитет инициировал доследственную проверку по данным из СМИ об избиении школьника, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что в образовательном учреждении на перемене одноклассник избил 12-летнего мальчика», - отметила Иванова.

По данным СМИ, врачи диагностировали у школьника закрытый перелом грудины.

СК проводит целый комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех фактов случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.