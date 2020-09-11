РИАМО - 11 сен. Серьезные пробки образовались на дорогах Москвы вечером в пятницу, плотность движения оценивается в семь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация сохраняется на Садовом, Третьем транспортном кольцах, пробки сковали также МКАД, затруднения есть и на вылетных магистралях.

Заторы образовались на Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте, улицах Профсоюзной, Новом Арбате и других местах.

По прогнозам, к 20:00 плотность движения спадет до шести баллов, а к 21:00 - до четырех. В 22:00 и позднее ожидается снижение загруженности до трех-нуля баллов.