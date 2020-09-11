РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Итоговый выпуск новостей жители Люберец смогут посмотреть 12 сентября на телеканале ЛРТ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«12 сентября в 19:30 на телеканале ЛРТ выйдет итоговый выпуск новостей с обзором основных событий недели», - говорится в сообщении.

Главные темы выпуска: Люберцы отпраздновали 397-летие. Открытие колеса обозрения в Наташинском парке, подарок люберчанам от художника Владимира Засыпкина и память о героях Великой Отечественной. Как проходил День городского округа - в репортажах корреспондентов телеканала. Обновить лес и сохранить планету: в Московской области стартовала акция «Наш лес. Посади свое дерево». До конца сентября на 37 площадках подмосковного лесного фонда высадят 300 тысяч хвойных саженцев. Об этом расскажет Александр Колганов.

В Люберцах стартовала прививочная кампания. Бесплатно защититься от сезонного заболевания можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах для вакцинации. Съемочная группа встретилась с жителями округа, которые уже позаботились о своем здоровье. Врач Люберецкой областной больницы Павел Коробейников признан лучшим ортопедом-травматологом Подмосковья. Корреспондент Луиза Егиазарян встретилась с победителем и поздравила его с заслуженной наградой.

Открытый летний Кубок по футболу среди мужских команд - одно из первых масштабных спортивных событий после снятия ограничительных мер. Финал ежегодных соревнований прошел на стадионе «Балятино».​

​«Чтобы смотреть новости, программы и фильмы на телеканале ЛРТ, подключайтесь к сетям кабельного оператора ООО «Антенна» или ООО «ЛРТ». Более подробная информация на сайте​ ЛРТ​ в разделе «Кабельное ТВ»​», - заключается в материале.