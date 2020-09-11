РИАМО – 11 сен. В рамках проекта «Общественное здоровье» Роспотребнадзор проводит масштабное исследование питания детей в школах, согласно первым результатам, большинство школьников предпочитают есть не самые полезные продукты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В исследовании приняли участие около 15 тысяч детей.

«Школьники и их родители заполняли анкеты, разработанные Роспотребнадзором, - они отвечали на три блока вопросов о питании детей как дома, так и в школе. В первую очередь исследователей интересовало, довольны ли дети и родители качеством и организацией питания в школах: нравится ли еда, горячая ли она, хватает ли ребенку времени, чтобы поесть на перемене», — говорится в сообщении.

Вторая часть вопросов касалась частоты потребления тех или иных продуктов в школе или дома. Третий блок анкеты посвящен здоровью и некоторым антропометрическим показателям. Еще одна часть исследования включала анкетирование директоров школ.

Окончательные итоги подводить пока рано, но некоторые наблюдения о предпочтениях детей уже сделаны. Так, большинство предпочитает не самые полезные продукты. Например, в одной из школ дети выбрали в качестве любимого блюда макароны и колбасу. Одна из основных причин такого выбора – сформированные в семье предпочтения. Если с детства человек привык питаться фастфудом и полуфабрикатами, школа не сможет побороть эту привычку.

Даже когда школьное питание соответствует всем санитарным нормам, это не облегчает задачу: школьная еда (нежареная, непересоленная, без усилителей вкуса и так далее) покажется пресноватой и невкусной, если ребенок привык к фастфуду.

Около 10% детей-участников исследования не завтракают ни дома, ни в школе. При этом в школе они проводят шесть-семь уроков. Дети остаются почти весь день без полноценного питания, получая серьезную физическую и умственную нагрузку.

В среднем житель России потребляет в день около 120 граммов сахара, что сильно выше нормы. Больше всего сахара, около 70%, человек получает из кондитерских изделий. Дневная рекомендованная норма потребления сахара составляет 10% от суточной калорийности рациона. При среднем рационе 2 тысячи килокалорий в сутки это около 50 граммов сахара в день.

Более здоровое отношение к сахару помогло бы снизить распространенность заболеваний, связанных с неправильным питанием – таких, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака, ожирение и так далее.​