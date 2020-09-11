РИАМО - 11 сен. Московские театры готовы к сезону, до января в столице пройдет больше 60 премьер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В год юбилея Победы будет много постановок, посвященных героям войны. «Et Cetera», например, покажет спектакль «Быть!» по воспоминаниям выдающегося актера, фронтовика Иннокентия Смоктуновского», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что театры будут работать со строгим соблюдением санитарных норм. В частности, будет проводиться дезинфекция помещений, обеспечена обработка рук антисептиками и контроль температуры тела на входе. Рассадка в зале будет проводиться с соблюдением социальной дистанции. Вместе можно сидеть с семьей и компанией до пяти человек.

«Недавно мы открывали хранилище для театральных декораций. Руководители театров говорили, что билеты на премьерные спектакли разлетаются буквально за неделю. Спрашивали, когда можно будет собирать полные залы», - отметил Собянин.

По словам мэра, все ждали открытия сезона, но пока надо соблюдать осторожность. Он призвал москвичей беречь себя в осенний период.