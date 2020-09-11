РИАМО - 11 сен. В российских поездах и на вокзалах появятся одноразовые антибактериальные напольные покрытия, их будут делать по заказу компании «Российские железные дороги» и для вокзалов Москвы, сообщается на сайте RosTender.info.

«РЖД объявила тендер на поставку макетов напольных антибактериальных покрытий. С победителем готовы заключить контракт на 314,6 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Заявки от участников тендера принимают до 25 сентября, 12 октября конкурсная комиссия назовет победителя.

Подрядчику нужно будет изготовить макеты напольных покрытий по эскизам РЖД. Компании требуются макеты напольных покрытий для входных групп Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и прочих железнодорожных вокзалов Москвы. Для каждого нужно будет сделать по несколько сотен штук.

Каждый макет для вокзалов будет представлять собой покрытие размером 2,5 на 1,5 метра из полиэстера на клеевой основе. Наружную поверхность пропитают водоотталкивающим составом.

Покрытие будет иметь абразивный и абсорбирующий слои с гидробарьером, обеспечивающие антибактериальные свойства.