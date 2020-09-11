РИАМО - 11 сен. В министерстве внутренних дел РФ разработали обновленные правила для сдачи экзамена на водительские права, они вступят в силу с 1 апреля следующего года, передает Газета.ru.

«Если не пристегнуть ремень безопасности и использовать во время движения телефон, то это станет основанием для прекращения экзамена», — говорится в сообщении.

В целом перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы, будет скорректирован. Все они будут разделены на подгруппы, при этом грубые ошибки вынесены в отдельный блок.

Также проект нового регламента МВД предусматривает процедуры проведения практического экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств исключительно в условиях дорожного движения. Проверки знаний на закрытых площадках больше не будет. Она сохранится только для мотоциклистов.

Получить хорошую оценку можно будет, только продемонстрировав безупречные навыки безопасного управления автомобилем в условиях дорожной обстановки, набрав менее пяти штрафных баллов.

«Кроме того, с 2021 года появится процедура получения выписки о получении водительского удостоверения и будут установлены процедуры аннулирования результатов экзаменов и самих водительских удостоверений», - добавляется в сообщении.