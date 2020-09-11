РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Более 1,4 тысячи жителей подмосковного Красногорска нашли работу с помощью службы занятости, говорится в сообщении Красногорского центра занятости населения.

«В городском округе Красногорск в текущем году 1 410 жителей трудоустроились через службу занятости», – сказала директор центра Татьяна Степанова.

В целом по региону через областную службу занятости с начала года трудоустроились более 38,8 тысячи жителей Подмосковья.

«С начала года в областную службу занятости населения было подано 303,2 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 230,8 тысячи человек», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.