РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 сен. В пятницу депутат Мособлдумы Владимир Шапкин подвел итоги тематических партийных приемов по вопросам здравоохранения, проходивших всю неделю на территории Щелкова, он отметил, что одной из приоритетных задач является привлечение на работу узкоквалифицированных специалистов, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В ходе приемов одной из основных проблем, с которой обращались жители - отсутствие узкоквалифицированных специалистов в сельских медучреждениях. Пожилым людям зачастую трудно добираться в Щелково для получения квалифицированной помощи. Еще одна проблема - получение бесплатных лекарств льготниками, это механизм следует отработать. По всем вопросам будем искать пути решения», - сказал Шапкин.

Также он отметил, что областными депутатами рассматривается концепция строительства новых медицинских центров во всех крупных муниципалитетах, чтобы квалифицированная помощь всех специалистов оказывалась в одном месте.