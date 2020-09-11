РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Пятьдесят парт получили гимназия №41 и лицей №42 Люберец от партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Поздравил педагогов и учеников с этим событием глава Люберец, секретарь Люберецкого местного отделения партии Владимир Ружицкий.

«Сегодня ​вместе с активом ​партии и «Волонтерами Победы» мы передаем по 25 парт учащимся гимназии №41 и лицея №42 в Люберцах. Парты были приобретены для проведения «Диктанта Победы» в торгово-выставочном центре «Крокус Экспо» 3 сентября. Всего – 1418 парт: столько дней длилась Великая Отечественная война», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что желающих написать «Диктант Победы» оказалось больше – 1583 человека, что стало рекордным достижением. Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов России, о чем выдан соответствующий сертификат. После проведения «Диктанта Победы» руководством партии было принято решение передать парты подмосковным школам.​

«Символично, что в гимназии №41 новые парты будут стоять в кабинете истории. Как память о подвиге наших солдат. Как память о Великой Победе», – добавил Ружицкий.