РИАМО - 11 сен. Каждый третий российский самозанятый зарегистрирован в Москве, самозанятые могут использовать специальные банковские сервисы и рассчитывать на господдержку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За восемь месяцев 2020 года число столичных самозанятых выросло на 90%. Ими официально являются 176 тысяч человек.

«Налог на профессиональный доход является приоритетным направлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В Москве он был введен в 2019 году», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в бюджет Москвы за восемь месяцев 2020 года поступило 730 миллионов рублей налога на профессиональный доход. Это почти на 50% больше, чем за весь 2019 год.

Ежемесячно в столице регистрируются как самозанятые 20–25 тысяч человек. Самыми популярными видами деятельности являются пассажирские и грузовые перевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг и бухгалтерский учет.

«В помощь самозанятым во многих банках созданы специальные сервисы, используя которые они могут формировать чеки и оплачивать налоги», — отметил руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.