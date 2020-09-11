РИАМО - 11 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Войковского района Дмитрия Янишевского, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«Освободить Янишевского Дмитрия Владимировича от замещаемой должности главы управы Войковского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы», – говорится в документе.

Уточняется, что Янишевского уволили по собственной инициативе.

Дмитрий Янишевский в 2015 году был первым замглавы управы района Котловка по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства. С апреля по октябрь 2016 года он занимал должность первого замглавы управы Тимирязевского района по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства.

С октября 2016 по октябрь 2018 Янишевский был первым замглавы управы района Левобережный по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства. На должность главы управы Войковского района города Москвы его назначили 1 ноября 2018 года.