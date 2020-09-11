РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Главный специалист отдела приема заявителей «Северный» в Люберцах Игорь Бычков победил в конкурсе «Лучший сотрудник МФЦ Московской области», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Он лидер в номинации «Универсальный специалист». Игорь Бычков был награжден почетной грамотой министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области», - говорится в сообщении.

Кроме того, грамотой Московского областного МФЦ за добросовестный труд и высокие профессиональные достижения отметили коллектив Люберецкого МФЦ и заместителя начальника отдела информационных технологий Александра Михайлова.

Первый МФЦ на территории Подмосковья был открыт 11 сентября 2009 года в Балашихе.

Награждение люберчанина прошло​ в доме правительства Московской области. Торжественная церемония приурочена к 11-летию со дня открытия первого многофункционального центра на территории региона. Губернатор Андрей Воробьев и министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар лично поздравили лучших сотрудников МФЦ с профессиональным праздником и победой в региональном конкурсе.