РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. Строительство корпуса №5 в жилом комплексе «МАРЗ» в Балашихе планируют завершить в четвертом квартале текущего года, в настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству территории, внутренней инженерии и отделке помещений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Главгосстройнадзор держит на контроле ход строительства корпуса №5 ЖК «МАРЗ» в Балашихе. Ранее надзорное ведомство выдало заключение о соответствии корпусу №4, строительство которого велось около 10 лет.

«Корпус №5 ЖК «МАРЗ» находится в высокой степени готовности. На строительной площадке задействовано 80 человек. Прогнозируемый срок завершения строительно-монтажных работ – четвертый квартал 2020 года. Следующая проверка начнется с 5 октября», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, внутренней инженерии и отделке помещений.

Следить за ходом работ жители городского округа могут самостоятельно с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».