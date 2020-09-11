РИАМО - 11 сен. Модель Анастасия Решетова рассказала поклонникам, что рассталась с рэпером Тимати, сообщает Газета.ru.

Она отметила, что они больше не муж и жена и не живут вместе.

«Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета», — написала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что ее взгляды на жизнь изменились и в расставании не замешаны посторонние люди.

Также модель отметила, что они вместе с музыкантом будут воспитывать сына Ратмира.

У Тимати также есть ребенок от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой – дочь Алиса.​