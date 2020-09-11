РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Предприниматели городского округа Люберцы могут присоединиться к «Программе наставничества», которая стартовала 1 сентября в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Попасть в число участников можно до 14 сентября. Для этого нужно подать заявку на сайте​ www.mymentor-mo.ru», - говорится в сообщении.

Программа разработана министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области при поддержке Минэкономразвития России. Она направлена на развитие бизнеса ​в регионе и ориентирована на получение предпринимателями практических знаний и навыков.

Программа рассчитана не только на стартующих предпринимателей, которые могут изучить основы бизнеса от «А» до «Я» у экспертных наставников, но и на действующих предпринимателей, которые понесли потери в бизнесе в период пандемии.

Участники программы будут распределены между наставниками по специфике сферы деятельности бизнеса. 10 победителей, достигших наилучших результатов, будут отмечены министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и получат ценные подарки.