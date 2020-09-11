РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. В Подольском роддоме успешно прооперировали женщину с внутрибрюшным кровотечением, вызванным разрывом маточной трубы, операцию сделали малотравматичным лапараскопическим способом, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В первое гинекологического отделение поступила молодая женщина с внутрибрюшным кровотечением, вызванным разрывом маточной трубы. Причиной разрыва явилась беременность, расположенная в истмическом отделе трубы. Через 10 минут после поступления начали лапароскопическую операцию. Она прошла в штатном режиме. Пациентку выписали из стационара. Надеемся, что скоро она придет к нам для сохранения маточной беременности», - говорится в сообщении.

Выполнили две лапароскопические миомэктомии. У первой пациентки в анамнезе – два кесарева сечения, удалили миоматозный узел диаметром 8 сантиметров. Вторая молодая женщина не имеет детей, у нее удалили узел диаметром 9 сантиметров. Органосохраняющие операции позволят пациенткам реализовать репродуктивную функцию.

Сделали операцию по поводу опухоли яичника у пациентки 34-х лет лапароскопическим доступом. Опухоль диаметром 10 сантиметров имела очень плотную структуру. Чтобы удалить такой препарат из полости малого таза через отверстие 10 миллиметров, его фрагментировали с помощью специального аппарата – марцеллятора. Во избежании распространения опухолевого процесса марцелляцию сделали в специальном эндоскопическом контейнере – эндобаге.