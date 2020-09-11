РИАМО - 11 сен. Жителям Подмосковья рассказали о лучших банных комплексах региона, в которых можно попариться в настоящей русской бане, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В процессе парения из организма человека с потом выводятся все токсины, баня отлично влияет на сердечно-сосудистую систему, мышцы и суставы. При температуре около 70 градусов в русской бане процесс парения проходит максимально комфортно: горячий воздух, смешанный ароматами трав, оказывает благотворное влияние на организм.

«Пар смешивается с травами и получается такой целебный воздух, который мы вдыхаем. Этим воздухом мы прогреваем всю носоглотку, все полезные вещества проникают через легкие и сразу смешиваются с кровью. То есть путем вдоха и выдоха мы получаем оздоровительный эффект», – пояснил президент национального банного объединения Геннадий Бартухин.

В число лучших банных комплексов Подмосковья вошли четыре бани. Первая из них – «Медвежий угол» – находится в эко-отеле «Лепота», в деревне Вотря на территории Талдомского городского округа. Банный комплекс вмещает до 30 человек. В нем есть теплые и холодные дровяные купели, вертикальный водопад, парная, зал для отдыха с очагом и уютными диванами. А еще есть бильярд и караоке – такое место отлично подойдет для проведения праздника.

Отличным вариантом для небольшой компании является банный комплекс «Дом бобра», где для клиентов есть чистая, комфортная парная, купель, место для отдыха. Кроме того, можно воспользоваться услугами парения от профессионалов. К услугам гостей медово-солевой пилинг, парение на сене, ледяная купель, мыльный массаж.

На берегу Черноголовского пруда в городе Ногинск расположился банный курорт «Гуси-лебеди». Для гостей в нем есть восемь бань, каждая из которых имеет свое название и свой неповторимый стиль. Каждая баня предназначена для комфортного отдыха в семейном формате от двух до восьми человек. Для корпоративных мероприятий есть двухэтажная баня, вмещающая до 30 гостей.

Еще одним отличным банным комплексом является «Тридевятое царство», который располагается в деревне Рыжево на территории городского округа Егорьевск. Гостям предлагают на выбор четыре банных сруба: «Финский», «Русский», «Охотничий» и «Альпийский».

Баня противопоказана людям с пониженным давлением, ишемической болезнью сердца, онкологическими и кожными заболеваниями, а также открытыми ранами.