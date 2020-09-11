РИАМО - 11 сен. Певец Лев Лещенко в день рождения своего коллеги Иосифа Кобзона вспомнил, как он пел песни о добре и спасал заложников на Дубровке, передает Nation News.

В пятницу Кобзону бы исполнилось 82 года. В свою очередь Лещенко напомнил о важности творческого наследия, который великий исполнитель оставил после себя.

«Иосиф в своем творчестве продвигал идеи гуманизма, патриотизма, добра, справедливости, и, очевидно, он опирался на эти базовые вещи. И это проецировалось не только на его творчество, но и на его жизненные позиции, принципы, которые он глубоко и широко отстаивал и будучи государственным человеком — депутатом Госдумы, и на разных форумах, где он присутствовал», - сказал Лещенко.

Также певец вспомнил, как в 2003 году, когда террористы захватили почти 700 человек в театре на Дубровке в Москве во время мюзикла «Норд-Ост», Кобзон вошел в здание на переговоры с боевиками. Тогда ему удалось вывести из здания пять заложников — заложницу с тремя маленькими детьми и пожилого гражданина Великобритании.

Иосиф Кобзон умер в 2018 году. Он выступал на сцене 60 лет, прославившись в 25-летнем возрасте, когда спел «А у нас во дворе». Всего же в его репертуаре было почти 3000 песен.