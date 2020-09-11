РИАМО - 11 сен. Четырехэтажное здание, расположенное на улице Багрицкого в Москве, реконструируют и создадут там гериатрический центр, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Предполагается, что центр достроят к 2022 году. Он будет создан в рамках реализации концессионного соглашения. Подобный проект в формате концессии в городе и Центральном Федеральном округе будет реализован впервые.

«Для создания центра будет реконструировано четырехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров на улице Багрицкого в Можайском районе столицы. По итогам реализации проекта планируется создать свыше 120 рабочих мест, а предполагаемый объем инвестиций составит около 500 миллионов рублей», − сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он напомнил, что концессионное соглашение заключается сроком на 20 лет. Инвестор не только реконструирует здание, но и оснастит его необходимым оборудованием, а также будет оказывать социально-медицинские услуги и осуществлять содержание и ремонт объекта.

Деньги из бюджета Москвы на проект потрачены не будут, и тем не менее этот пансион останется в собственности города. Завершение отбора концессионера планируется на февраль 2021 года.

В центре создадут минимум 100 мест для комфортного проживания и реабилитации пожилых людей.