РИАМО - 11 сен. Четырехэтажное здание, расположенное на улице Багрицкого в Москве, реконструируют и создадут там гериатрический центр, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Предполагается, что центр достроят к 2022 году. Он будет создан в рамках реализации концессионного соглашения. Подобный проект в формате концессии в городе и Центральном Федеральном округе будет реализован впервые.
Он напомнил, что концессионное соглашение заключается сроком на 20 лет. Инвестор не только реконструирует здание, но и оснастит его необходимым оборудованием, а также будет оказывать социально-медицинские услуги и осуществлять содержание и ремонт объекта.
Деньги из бюджета Москвы на проект потрачены не будут, и тем не менее этот пансион останется в собственности города. Завершение отбора концессионера планируется на февраль 2021 года.
В центре создадут минимум 100 мест для комфортного проживания и реабилитации пожилых людей.
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