РИАМО - 11 сен. В ДК «Хорлово» в Воскресенске 26 сентября пройдет фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Фестиваль проводится в округе уже в третий раз. Его основной площадкой проведения в этом году станет сквер перед ДК. Если погодные условия испортятся, то фестиваль проведут в фойе здания. Участие в мероприятии будет бесплатным. Начало размещения презентаций - в 12:00, дегустации - в 14:00.

«С каждым годом «Тещин погребок» набирает обороты и расширяет свою географию. На фестивале лучшие хозяюшки городского округа демонстрируют свои творческие способности, угощают всех гостей своими заготовками, обмениваются рецептами варенья, маринованных огурчиков, яблочных пирогов и других деликатесов традиционного русского застолья», - говорится в сообщении.

Всего будет представлено несколько конкурсных испытаний, в том числе презентация домашних заготовок «Скатерть-самобранка», творческий конкурс на тему фруктов, ягод и овощей «Развернись, душа!» и дегустация заготовок «А у нас вкуснее!».

Также в рамках фестиваля впервые пройдет онлайн-конкурс «Наши традиции», где каждый желающий сможет поделиться своим видеорецептом консервации, выпечки и прочих кулинарных изысков. Победители онлайн-конкурса будут определяться отдельно.

Любителей кулинарного искусства приглашают принять участие в фестивале-конкурсе. Для этого заявки необходимо подать до 23 сентября по электронной почте: dk-xorlovo2013@yandex.ru.