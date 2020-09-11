РИАМО – 11 сен. Директор Центра судмедэкспертизы Минздрава, главный внештатный специалист министерства по судмедэкспертизе Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Заявление Ковалев написал еще 7 сентября.

«Один из собеседников РБК говорит, что увольнение Ковалева связано с нарушениями трудовой дисциплины», - говорится в сообщении.

В начале сентября на должность врио директора центра был назначен заместитель Ковалева по научной работе Игорь Макаров.