РИАМО - 11 сен. Служба доставки Delivery Club опровергла информацию о том, что курьер этой компании писал 11-летней девочке сообщения на телефон после того, как доставил заказ, говорится в сообщении пресс-службы организации.
В пятницу СМИ сообщили о том, что курьер после доставки заказа из ресторана Burger King в Подмосковье написал 11-летней девочке неприличное сообщение.
Служба Delivery Club готова предоставить всю имеющуюся информацию сотрудникам правоохранительных органов.
Также компания принесла извинения девочке, с которой произошла данная ситуация.
«Безопасность и комфорт клиентов - наши безусловные приоритеты», — добавляется в материале.
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