РИАМО - 11 сен. Служба доставки Delivery Club опровергла информацию о том, что курьер этой компании писал 11-летней девочке сообщения на телефон после того, как доставил заказ, говорится в сообщении пресс-службы организации.

В пятницу СМИ сообщили о том, что курьер после доставки заказа из ресторана Burger King в Подмосковье написал 11-летней девочке неприличное сообщение.

«Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял не наш курьер, а курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов», — отмечается в материале.

Служба Delivery Club готова предоставить всю имеющуюся информацию сотрудникам правоохранительных органов.

Также компания принесла извинения девочке, с которой произошла данная ситуация.

«Безопасность и комфорт клиентов - наши безусловные приоритеты», — добавляется в материале.