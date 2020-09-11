РИАМО - 11 сен. Прокуратура Южного административного округа Москвы проводит проверку по факту инцидента, произошедшего с тремя малолетними детьми, после обработки квартиры от насекомых они угодили в медучреждение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«10 сентября 2020 года в квартире на улице Бирюлевской, где проживает семья с тремя несовершеннолетними детьми, на основании договора оказания услуг организацией выполнены работы по обработке помещений от насекомых. В результате малолетние вместе с матерью доставлены в медицинское учреждение с острым отравлением дыхательных путей. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – уточняется в сообщении.

Сотрудники столичной прокуратуры уже установили, какая фирма осуществляла обработку квартиры от насекомых. Теперь в компании проводится прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства, в том числе о защите прав потребителей.

«В действиях неустановленных лиц организации, оказавшей услуги, не отвечающие требованиям безопасности, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», – говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования.