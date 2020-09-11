РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 сен. В первый класс муниципальной хореографической школы «Вдохновение» в подмосковном Красногорске ходят 28 детей, всего в школе занимается 100 ребят, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Начались занятия в муниципальной хореографической школе «Вдохновение». В первый класс принято 28 учеников. Всего в школе занимается 100 ребят. Еще 21 человек пошли в первый класс училища. Здесь в этом году 94 обучающихся», - говорится в сообщении.

В школе в настоящее время идет набор детей в возрасте 4-6 лет в платные группы. Подробности можно узнать по телефону: 8 (977) 998-49-13.

Школу «Вдохновение» построили за год и четыре месяца. Торжественное открытие состоялось 29 декабря 2019 года. Новое здание – это почти 4 тысячи квадратных метров, девять классов, три больших хореографических и актовый залы.