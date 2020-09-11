РИАМО - 11 сен. Карту передвижных пунктов вакцинации населения от гриппа в Подмосковье опубликовали на официальном портале регионального правительства.

Мобильные прививочные пункты представляют собой санитарные автомобили с соответствующей надписью. Они дежурят в оживленных местах, например, около торговых центров и железнодорожных станций, а также в отдаленных деревнях.

На интерактивной карте можно посмотреть месторасположение мобильных пунктов вакцинации и график их работы в сентябре.

Чтобы привиться в мобильном комплексе, необходимо иметь при себе паспорт или полис обязательного медицинского страхования. Получить вакцину может любой желающий после медосмотра.

Всего в рамках стартовавшей прививочной кампании в Подмосковье планируется вакцинировать от гриппа более 4,5 миллионов человек.

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