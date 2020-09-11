РИАМО - 11 сен. Явка на онлайн-голосовании на дополнительных выборах в советы депутатов в муниципальных округах Москвы на 17:00 превысила 71%, сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Ольга Кириллова.

На портале mos.ru в пятницу началось электронное голосование в рамках выборов депутатов столичных муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, проголосовать онлайн можно до 20 часов 12 сентября. Всего в двух округах насчитывается порядка 69 тысяч избирателей. Желание проголосовать электронно изъявили около 5 тысяч человек.

«Из 4853 желающих проголосовать дистанционно проголосовали 71,2%. Чуть активнее проходит голосование в Марьине. Но идут примерно с одинаковым темпом» , - сказала Кириллова.

Она отметила, что у представителей партий замечаний пока нет.

«Дистанционное электронное голосование проходит без сбоев. Надеемся, что и дальше голосование пройдет прозрачно, чисто, корректно», - заключила Кириллова.