РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 сен. Фотодокументальную выставку, рассказывающую о судьбах советских военнопленных, откроют в подмосковном Красногорске 14 сентября, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Четырнадцатого сентября в 15:00 в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» состоится открытие фотодокументальной выставки Красногорского филиала Музея Победы «Несгибаемые: подвиги и судьбы советских военнопленных», - говорится в сообщении.

Выставка посвящена пяти героям, жизнь которых является ярким примером служения Отчизне в самых страшных, немыслимых для человека условиях.

«Дмитрий Карбышев, Федор Полетаев, Василий Порик, Михаил Девятаев, Николай Кюнг - все они и сегодня являются символами несгибаемого мужества и преданности своему Отечеству. Эти люди, попавшие в плен в годы Великой Отечественной войны, сумели не просто выжить, выстоять, сохранить свое человеческое достоинство, но и организовать деятельное сопротивление», - поясняется в материале.

Выставка продолжит свою работу до 30 сентября.

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