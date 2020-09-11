РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 сен. Фотодокументальную выставку, рассказывающую о судьбах советских военнопленных, откроют в подмосковном Красногорске 14 сентября, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.
«Четырнадцатого сентября в 15:00 в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» состоится открытие фотодокументальной выставки Красногорского филиала Музея Победы «Несгибаемые: подвиги и судьбы советских военнопленных», - говорится в сообщении.
Выставка посвящена пяти героям, жизнь которых является ярким примером служения Отчизне в самых страшных, немыслимых для человека условиях.
«Дмитрий Карбышев, Федор Полетаев, Василий Порик, Михаил Девятаев, Николай Кюнг - все они и сегодня являются символами несгибаемого мужества и преданности своему Отечеству. Эти люди, попавшие в плен в годы Великой Отечественной войны, сумели не просто выжить, выстоять, сохранить свое человеческое достоинство, но и организовать деятельное сопротивление», - поясняется в материале.
Выставка продолжит свою работу до 30 сентября.
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