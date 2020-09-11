РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. В подмосковной Балашихе праздничный салют в День города можно будет посмотреть с 10 площадок, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уже завтра (12 сентября - ред.) мы отметим 190 лет со дня образования Балашихи. Кульминацией праздничных мероприятий станет салют. В этом году его можно увидеть на 10 площадках города. Среди них: стадион в микрорайоне Керамик; Павлинское шоссе напротив дома №39А в микрорайоне Новое Павлино, стадион «Строитель» в микрорайоне Саввино; озеро Дивное в микрорайоне Заря; горнолыжный комплекс «Лисья гора», - говорится в сообщении.

Фейерверк также можно будет увидеть в 22 микрорайоне на улице Заречная в парковой зоне напротив дома №42; микрорайоне Алексеевская роща, на улице Лукино на площадке в поле напротив дома №55А; микрорайоне Авиаторов на Балашихинском шоссе на площадке в поле напротив дома №16; на площадке в 68 квартале и у спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Его запустят в 22:00.