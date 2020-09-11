РИАМО - 11 сен. Торжественная церемония вручения общественных премий «За выдающийся вклад в военную медицину» состоится 15 сентября в зале Общественной палаты РФ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Ежегодная премия была учреждена в 2014 году Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса вооруженных сил и Фондом поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы при поддержке министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«В нынешнем году чествование номинантов будет проведено с учетом особой значимости и больших заслуг военных медиков в борьбе с пандемией коронавируса и поддержании здоровья военнослужащих, ветеранов и членов их семей в сложной эпидемиологической обстановке», - говорится в сообщении.

Премию вручат офицерам и сотрудникам военно-медицинской службы Минобороны России в пяти номинациях. Мероприятие проведут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.