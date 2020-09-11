РИАМО - 11 сен. Свыше трех тысяч жителей Подмосковья сдали крупногабаритные отходы с 1 августа, когда стартовал второй этап проекта «Мегабак», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чаще всего жители привозят на площадки «Мегабак» старую мебель, бытовую технику, электронику и стекло. Лидерами среди участвующих городских округов являются Сергиево-Посадский, Истра и Мытищи.

«Мы отмечаем ежедневной рост заинтересованных жителей в проекте «Мегабак». Количество обращений через сайт мегабак.рф по данному вопросу с 1 августа возросло в среднем в 30 раз. На сегодняшний день всего жители сдали более 800 кубических метров крупногабаритных отходов, старой бытовой техники, стекла и металла», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что все желающие могут сдать свой крупногабаритный мусор бесплатно, не оплачивая вывоз восьмикубовых контейнеров.

Площадки «Мегабак» работают каждый день с 9:00 до 18:00, кроме понедельника. Жителям, сдавшим свои отходы на площадки «Мегабак», от региональных операторов дарят брендированные сувениры – кепки, футболки, сумки.