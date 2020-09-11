РИАМО - 11 сен. Проведение Московского международного фестиваля «Круг света» отменили в этом году и перенесли на следующий год из-за ограничительных мер по Covid-19, сообщается на официальном сайте мероприятия.

«С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, проведение 10-го Московского международного фестиваля «Круг света» в 2020 году не представляется возможным», - отмечается в материале.

Организаторы пообещали интересную программу в следующем году в честь юбилейного фестиваля.

Московский международный фестиваль «Круг света» - ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преобразят архитектурный облик столицы.

В дни фестиваля Москва превращается в центр притяжения света, на ее культовых зданиях разворачиваются красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции озарят улицы, а фантастические мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров и фейерверков дарят незабываемые впечатления и яркие эмоции.