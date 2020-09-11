РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Ежегодно в люберецкие МФЦ обращаются более 400 тысяч заявителей, МФЦ Московской области исполняется 11 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Глава муниципалитета Владимир Ружицкий поздравил коллектив многофункциональных центров с профессиональным праздником.

«МФЦ Московской области исполняется 11 лет! Сейчас уже сложно представить свою жизнь без многофункциональных центров. Ежегодно сюда обращаются более 400 тысяч заявителей. От всей души поздравляю директора МУ «Люберецкий МФЦ» Маргариту Скалябину и весь коллектив с профессиональным праздником! Желаю успехов, благодарных посетителей, радости, здоровья, благополучия!» - сказал глава.

Он также добавил, что в городском округе Люберцы первый МФЦ открылся в августе 2013 года. Сегодня на базе многофункциональных центров оказывается 78 федеральных, 194 региональных и 78 муниципальных видов услуг.