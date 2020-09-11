РИАМО - 11 сен. В жилом комплексе на юго-востоке Москвы начинают строительство нового корпуса со встроенным детским садом, соответствующее разрешение получено, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объект входит в состав ЖК «Символ» от компании «Донстрой». Речь идет о доме переменной этажности. В детском садике будет 100 мест. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2022 года.

«Кроме жилых объектов, в составе проекта появятся две школы и восемь детских садов», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В доме запланировано 216 квартир и 134 машино-места. Общая площадь строительства – 23 677 квадратных метров.

Первые девять корпусов ЖК «Символ» общей площадью 314 тысяч квадратных метров уже ввели в эксплуатацию.