РИАМО - 11 сен. Резидент индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске получил разрешение на строительство нового производственно-складского комплекса, ООО «Индастриал Сити Есипово» построит новейший комплекс в формате Light Industrial, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Он займет площадь более 13,5 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.
Помещения в «Industrial City Есипово» универсальны. В них можно заниматься производством, разместить склад, шоу-рум, офисы.
Окончание строительно-монтажных работ запланировано на четвертый квартал 2020 года. Это создаст свыше 120 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 490 миллионов рублей.
Подробно об инвестиционных площадках можно узнать по телефону 0150.
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