РИАМО - 11 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников подмосковных многофункциональных центров с предстоящим профессиональным праздником и наградил их за вклад в развитие системы оказания государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В этом году во вторую субботу сентября впервые отметят День сотрудника МФЦ Московской области.

«В XXI веке, как известно, господствует «цифра». Мы со своей стороны из 440 услуг большую часть перевели в «цифру». И дальше работаем над тем, чтобы житель, не выходя из дома, мог удобно и быстро получить необходимые документы. Хочу поблагодарить всех тех, кто трудится в наших подразделениях МФЦ. Вы делаете очень важную и заметную работу. Во многом по вашей деятельности судят и о работе органов власти всех уровней. Спасибо вам за это», — сказал Воробьев.

Он наградил сотрудников МФЦ за большой вклад в развитие системы оказания государственных и муниципальных услуг. В почетном списке оказалась директор первого подмосковного МФЦ, который открылся в 2009 году в Балашихе, Наталья Ломакина.

«В 2009 году, когда заработал первый МФЦ, он был пилотным проектом Московской области. Тогда мы работали по наитию, считались первопроходцами в этом направлении. На тот момент у нас было всего 35 сотрудников. На сегодняшний день нас уже 325 человек и 10 офисов в городском округе Балашиха. Кроме того, до конца этого года планируем открыть 11 офис», — отметила Ломакина.

По данным рейтинга Минэкономразвития России, Московская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности организации работы МФЦ. Подмосковье также стало лидером рейтинга качества предоставления электронных услуг.

Во всех округах Подмосковья работают 126 центров «Мои документы» и 238 территориально обособленных подразделений, в которых работают более 6 тысяч сотрудников. Там оказывают около 300 государственных, региональных и муниципальных услуг как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Ежегодно в МФЦ обращаются более 22 миллионов жителей.