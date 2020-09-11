РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 сен. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин провел завершающей тематический партийный прием населения по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Партийный прием проходил всю неделю в разных территориальных отделах городского округа Щелково.

«Сегодня (в пятницу - ред.) прошел очередной партийный прием, основной темой которого было здравоохранение. Жители обращались с разными вопросами, как частными, так, допустим, у одной из пришедших на прием из-за неправильного диагноза возникло осложнение. Так и общих, таких как увеличение числа узких специалистов», - сказал Шапкин.

Также жителей интересовал вопрос переселения из ветхого жилья, по этим вопросам обратились жители дома №12 по улице Новая Фабрика и жители дома №5 в Гостином переулке.

Представители Щелковской областной больницы, присутствовавшие на приеме, взяли на контроль вопросы касающиеся жалоб на здравоохранение. По вопросам ветхого жилья будет проработано отдельное решение.