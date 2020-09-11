РИАМО - 11 сен. Мост, соединяющий «Старую» и «Новую» территории Московского зоопарка, станет шире более чем в два раза, он будет напоминать закручивающуюся морскую волну, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Началось возведение опор для пролетного строения моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего «Старую» и «Новую» территорию Московского зоопарка», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство опор ведется в ходе реконструкции старого моста. Дополнительное пролетное строение возводят с западной стороны от существующего сооружения.

«Ширина моста после завершения реконструкции увеличится с нынешних четырех до девяти метров», – отметил Рафик Загрутдинов.

Доступ на мост будет осуществляться по пандусам схода пассажирским лифтам.

Одновременно с реконструкцией моста продолжаются работы по строительству павильона «Ластоногие» и нового входа в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».