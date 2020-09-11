РИАМО – 11 сен. Спрос на онлайн-курсы в России за первые восемь месяцев 2020 года вырос почти вдвое, это случилось на фоне пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Число приобретенных курсов выросло на 89,4%.

«Популярностью пользовались спортивные марафоны и гайды по тренировкам и упражнениям, спрос на них увеличился на 43%», - говорится в сообщении.

При этом круг тематик онлайн-обучения сильно расширился. Доля спортивных курсов снизилась на 6,9% — с 28,2% до 21,3%.