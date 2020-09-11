РИАМО - 11 сен. Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 после обрыва провода, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию», — отмечается в материале.

Только несколько электричек ходят с увеличенным интервалом, диспетчеры принимают меры для сокращения опазданий.

Ранее из-за обрыва контактного провода на перегоне Красный Строитель – Царицыно поезда курсировали с увеличенным интервалом.