РИАМО - 11 сен. Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 после обрыва провода, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию», — отмечается в материале.
Только несколько электричек ходят с увеличенным интервалом, диспетчеры принимают меры для сокращения опазданий.
Ранее из-за обрыва контактного провода на перегоне Красный Строитель – Царицыно поезда курсировали с увеличенным интервалом.
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