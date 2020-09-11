РИАМО – 11 сен. «АвтоВАЗ» назвал победителей в конкурсе названий для новой Lada, конкурс проходил в официальных соцсетях компании, сообщает Газета.ru.
«Победителем в Facebook стал вариант SLAVA, во «ВКонтакте» лидером оказалась идея ONEGA, в Instagram — ALTA, а в «Одноклассниках» — LIKA», - говорится в сообщении.
В «АвтоВАЗе» поблагодарили всех участников.
Пользователи могли предложить свои варианты до 31 августа. Название должно ассоциироваться с Россией, быть благозвучным и легко читаться на латинице и кириллице.
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